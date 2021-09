Chiariello sui social: “Ma quale portiere svincolato!”

Umberto Chiariello si è sfogato sui social in merito al possibile acquisto dagli svincolati di un portiere per sostituire Meret ed Ospina contro la Juventus: “Prima di parlare dovete conoscere le regole. IL NAPOLI NON PUÒ PRENDERE NESSUN PORTIERE SVINCOLATO SE NON PROVENIENTE DAL VIVAIO. Gli slot sono tutti pieni tranne i formati in casa. 14 italiani ci sono già ed anzi il quinto è inserito nella lista degli OVER che non può superare le 17 unità che sono tutte piene. Il Napoli per prendere un terzo portiere avrebbe dovuto tagliare Malcuit o Ghoulam oppure vendere uno tra Ounas e Petagna. L’unico slot libero è quello di portieri provenienti dal vivaio come SEPE che dovrebbe rescindere col Parma e firmare con noi per fare il terzo (ipotesi impossibile)! Quindi prima di parlare – ribadisco – imparate regole”.