Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” in Inghilterra un calciatore su tre ha detto “no” al vaccino. Alcuni si sono espressi sulla questione: “Non è una teoria del complotto credere che il sistema immunitario sia in grado di fare ciò per cui è stato creato”, ha dichiarato sull’argomento il centrocampista dell’Everton Fabian Delph. Anche un protagonista del mercato, Granit Xhaka, accostato alla Roma, positivo al COVID-19, avrebbe rifiutato di vaccinarsi.