Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la squadra di Massimiliano Allegri sarà molto penalizzata per la sfida contro il Napoli. Molto probabilmente Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo ed Alex Sandro non saranno a disposizione causa fuso orario e rischio quarantena. Per questo motivo Allegri disporrà la squadra con un 3-5-2 con la coppia Morata-Kean in attacco.