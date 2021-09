CdM – Rischio assenze in Europa League: il Napoli cerca una soluzione

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sulla sua prima gara di Europa League contro il Leicester (giovedì 16 settembre, ore 21:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il club partenopeo dovrà risolvere una questione in merito all’obbligo di quarantena previsto in Inghilterra.

La legge inglese, infatti, prevede 10 giorni di isolamento per coloro che rientrano dal Sud America o da alcune zone rosse dell’Africa. Ciò significherebbe, per Luciano Spalletti, non avere a disposizione Koulibaly, Osimhen e Ospina per la prima prestazione europea.

Nelle ultime ore, il Napoli è in contatto con la Uefa per cercare di trovare una soluzione alla faccenda. Da valutare, dunque, se si troverà un accordo.