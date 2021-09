Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato dell’infortunio capitato a David Ospina con la Colombia. “Il Napoli è tranquillo e per nulla spaventato. Ospina giocherà la partita contro la Juventus. La società sta lavorando per fare in modo di averlo in campo. I tempi sono stretti, ma c’è la possibilità di averlo in campo non all’ultimo istante. Per i dirigenti azzurri probabilmente non ci sarà nessun problema”.