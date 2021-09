L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita tra Napoli e Juventus e al recupero di Ramsey in vista di questa. Infatti, come riportato dal quotidiano, il gallese ci sarà per la partita contro i partenopei: “Rientreranno prima di Arthur, invece, Aaron Ramsey e Kaio Jorge, gli altri due bianconeri attualmente ai box. Il centrocampista gallese farà un tentativo per essere a disposizione già contro il Napoli, dopo la sosta (11 settembre)”