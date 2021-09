TuttoSport – L’Inter non abbandona la pista Insigne: i dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio all’interessamento dell’Inter per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne: “Se a fine stagione dovessero separarsi le strade con Sanchez, l‘Inter potrebbe puntare a due innesti, un centravanti che raccolga l’eredità di Dzeko e un attaccante più “piccolo” che sappia giostrare da seconda punta. Di questa seconda categoria fanno parte due giocatori avvicinati dall’Inter negli ultimi mesi: Raspadori e Insigne. Il primo è stato trattato dall’Inter a inizio mercato, il Sassuolo ha detto no, ma i nerazzurri hanno posto le basi per un futuro affare sfruttando i buoni rapporti con Carnevali e l’agente Tinti. E poi occhio a Insigne: il rinnovo col Napoli è tutto da decifrare e se non ci sarà, chissà che a febbraio da Milano non parta una telefonata…”.