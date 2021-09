L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Faouzi Ghoulam e a Dries Mertens che hanno ricominciato ad allenarsi col gruppo: “Ci sono due buone notizie per Spalletti e riguardano Ghoulam e Mertens, perché entrambi hanno svolto l’intera seduta di allenamento insieme al gruppo. L’ algerino forse no, però Dries quasi certamente dovrebbe essere convocato per la gara con la Juventus”