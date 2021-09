Sky – Il Napoli atteso in Inghilterra per la prima gara di EL. Possibile quarantena per gli azzurri

Il Napoli di Spalletti affronterà il Leicester giovedì 16 settembre per la prima gara di Europa League. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport potrebbero esserci alcune complicanze in vista della trasferta in Inghilterra.

In terra inglese, infatti vigono alcune restrizioni per coloro i quali provengono da alcune zone del Sudamerica e dell’Africa. Ciò potrebbe essere un problema perché alcuni calciatori come Ospina, Osimhen e Koulibaly faranno ritorno proprio da questi paesi solo pochi giorni prima della sfida.

Ecco perchè il Napoli è in stretto contatto con la UEFA per capire come poter gestire questa situazione e quale comportamento assumere. Si attendono aggiornamenti.