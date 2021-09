Le probabili formazioni di Italia-Bulgaria: Insigne e Di Lorenzo dal primo minuto!

I campioni d’Europa, dopo l’impresa di Wembley, tornano in campo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo a Firenze contro la Bulgaria che ha conquistato un solo punto nelle prime tre gare. Invece gli azzurri guidano la classifica a punteggio pieno. La partita sarà visibile su Rai 1 dalle ore 20:45, di seguito le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev