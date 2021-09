Alex Meret dopo aver subito un infortunio nella gara contro il Genoa, salterà la sfida in casa contro la Juve. Il portiere rinuncerà al match per la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli per lo scontro contro i bianconeri in programma sabato 11 settembre alle ore 18 verrà convocato Hubert Idasiak come terzo portiere.