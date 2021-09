ITALIA-BULGARIA 1-1 – Pareggio deludente per gli azzurri di Roberto Mancini. L’Italia non va oltre il punteggio di 1-1 contro la Bulgaria nella gara di qualificazione dei mondiali in Qatar 2022. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Federico Chiesa, la riagguanta al 40′ la squadra ospite. Secondo tempo a reti bianche con l’Italia che fatica tremendamente a mettere la palla in rete.