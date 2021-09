Il Mattino – Spalletti valuta il ritorno al 4-2-3-1 con Anguissa

Luciano Spalletti starebbe valutando un ritorno al 4-2-3-1 con l’arrivo di Anguissa.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il centrocampista appena acquistato dal Fulham potrebbe garantire un duo importante a centrocampo in termini di fisicità e di senso che posizione che è mancato al Napoli nel precampionato. La coppia a centrocampo potrebbe essere con Fabiàn Ruiz nell’attesa che rientri Diego Demme ad ottobre.

Il tecnico sonderà, dunque, le varie opportunità di gioco senza accantonare il 4-3-3(modulo in cui il camerunense ha giocato nel ruolo di mediano in passato). L’innesto di Anguissa offre solidità al reparto e l’occasione di non stravolgere troppo.