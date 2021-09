Andrea Petagna sa benissimo che dovrà giocarsi le sue carta durante la stagione.

Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante è rimasto a Napoli grazie al forte sostegno di Spalletti e dei compagni di squadra. Nonostante la rete preziosissima contro il Genoa, in attacco c’è una vasta scelta e lo stesso Petagna sa che i titolari in questi momenti sono altri.

Avrà poche occasioni, come a Genova, ma l’ariete azzurro dovrà sfruttarle al meglio per essere utile alla causa.