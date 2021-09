Iezzo: “Meret non va discusso, vi spiego la dinamica del fallo”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sull’infortunio di Alex Meret rimediato contro il Genoa.

Ecco quanto affermato: “L’uscita di Meret la vediamo quasi ogni domenica, purtroppo non si tratta esclusivamente di una semplice botta. Non c’era nemmeno bisogno dell’ausilio del Var, è sempre fallo. Alex è un portiere forte, ma abbastanza sfortunato spesso alle prese con gli infortuni. Non bisogna discutere delle sue qualità perché è uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Ospina? Portiere di esperienza e di livello, una garanzia averlo in rosa”.