Alex Meret avrebbe raggiunto il centro allenamenti di Coverciano nonostante il forte dolore.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, tutto deriverebbe dal contatto con Buksa in occasione del pareggio del Genoa(poi correttamente annullato dalla sala VAR). Il portiere ex Spal, dunque, avrebbe continuato a giocare come se non avesse avvertito alcun dolore.

Solo la risposta alla chiamata di Mancini e i primi allenamenti con i connazionali hanno evidenziato il problema.