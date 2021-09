L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al ricorso presentato dal Napoli per far giocare Osimhen contro la Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, come successo con Higuain e Koulibaly anche il nigeriano avrà la possibilità di difendersi durante l’udienza. La decisione del giudice sportivo dovrebbe arrivare entro mercoledì prossimo con gli azzurri che hanno molta fiducia nel ricorso presentato da Grassani.