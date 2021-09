Calciomercato Napoli, nessun big ceduto e l’arrivo di Jesus e Anguissa: il voto della redazione

Il 31 agosto si è conclusa la sessione estiva di calciomercato, che il Napoli ha chiuso con due acquisti: Juan Jesus e Anguissa. Per questo motivo, e perché il club azzurro non ha ceduto alcun big, la redazione di MondoNapoli ha deciso di dare un 6,5 al mercato del Napoli.

Juan Jesus è arrivato a parametro zero dalla Roma e ha firmato un contratto annuale a 1 milione di euro. Il difensore brasiliano, che ha già lavorato con Spalletti, sarà utile come quarto centrale ma anche e sopratutto come terzino sinistro.

Andre Zambo Anguissa è arrivato invece in prestito dal Fulham per 600mila euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’anno scorso si è reso protagonista per essere stato il terzo calciatore della Premier League per numero di dribbling. Per questo può essere un’arma in più per il centrocampo di Spalletti.