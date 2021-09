Venerato: ”Spalletti ha ritenuto Anguissa adatto al Napoli dopo dei video mostrati da Giuntoli”

Andre Zambo-Anguissa è stato l’ultimo colpo di mercato in casa Napoli, arrivato quasi sul gong finale. Sul centrocampista camerunense l’esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato un curioso retroscena. Ecco le sue parole:

”Anguissa è venuto a Napoli grazie al direttore sportivo Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già ai tempi in cui militava nel Marsiglia. Spalletti invece non sapeva molto bene chi fosse questo giocatore. Si è convinto che il giocatore fosse l’ideale per il suo centrocampo, grazie a dei video mostratigli dal Ds azzurro”.