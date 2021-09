Venerato: “Affare Anguissa? Il Fulham era ferma sul prestito con obbligo, ecco perchè hanno cambiato idea”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della trattativa che ha portato Anguissa all’ombra del Vesuvio: “Il Fulham era fermo sulla richiesta del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Però, quando il giocatore non ha ricevuto altre offerte, il procuratore del camerunense non ha esitato a mettersi in contatto con il dirigente sportivo Giuntoli per comunicargli che l’affare era possibile anche in prestito con diritto di riscatto”.