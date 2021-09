SSC Napoli, il report allenamento di oggi 1 settembre

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report allenamento di oggi 01 settembre 2021. Di seguito i dettagli: “Seduta pomeridiana per il Napoli che ha ripreso gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 11 settembre con Napoli-Juventus allo Stadio Maradona (ore 18). Dopo una prima fase di attivazione tecnica la squadra ha svolto possesso palla, partita a campo ridotto e lavoro di potenza aerobica. Ghoulam e Mertens hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Politano personalizzato in campo. Demme personalizzato in palestra e campo”.