Sportmediaset – Rinnovo Insigne, ADL potrebbe accontentare il capitano in un caso: i dettagli

Claudio Raimondi, esperto di calciomercato Sportmediaset, nel corso della trasmissione odierna ha parlato della situazione relativo al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne col Napoli:

“Non rinnoverà ora. In primavera, se il Napoli dovesse essere in una buona posizione in classifica, il presidente De Laurentiis potrebbe accontentare la richiesta di 6 milioni dell’entourage del capitano azzurro, anche in ottica introiti Champions. Se, invece, la squadra di Spalletti sarà staccate dalle prime posizioni in classifica, Insigne potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione”.