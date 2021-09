Marolda: “Meret dovrebbe farsi benedire! Spero che Spalletti vada d’accordo con tutti”

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Le sue parole:

SU MERET – “Mi dispiace per l’infortunio, il ragazzo dovrebbe farsi benedire. Per una persona normale non sono infortuni molto gravi, il discorso però è diverso per un portiere. Nel football americano questi infortuni sono frequenti e i giocatori restano fuori 2-3 mesi”.

SUL RIENTRO DEI NAZIONALI – “I presidenti di Serie A dovrebbero pensare alle cose serie come la programmazione delle gare, invece di andare dietro ai soldi per i diritti televisivi. La Uefa e la Fifa dovranno escogitare qualcosa in favore dei club, potrebbero per esempio eliminare tornei inutili come la Conference League o trovare una formula diversa per la Coppa Italia”.

SUL MERCATO DEL NAPOLI – “Sarò buono: è un mercato da 6. È rimasta la squadra dell’anno scorso, non penso Anguissa sarà tra i titolari soprattutto con il rientro di Zielinski e Demme. Juan Jesus non mi da sicurezza, nonostante possa giocare sia da centrale che da terzino”.

SU SPALLETTI – “Sta lavorando sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3. Sono curioso di vederlo al lavoro, ha qualità e spero riesca ad andare d’accordo con tutti: sarebbe triste avere dei conflitti all’interno della società o tra l’allenatore e i tifosi. Andare d’accordo sarà il bene del Napoli”.

SULLE PRIME PARTITE – “La squadra ha ancora dei difetti, ma c’è da dire che mancano alcuni titolari e siamo ancora all’inizio. Ma è importante che tu faccia 6 punti anche non giocando benissimo. Ho solo una critica a Spalletti: contro il Genoa mi aspettavo qualche cambio in anticipo per evitare delle sofferenze“.