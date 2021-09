Oggi è un giorno particolare per la storia della SSC Napoli; infatti, ben 31 anni fa, all’inizio della stagione della vittoria del Secondo Scudetto, gli azzurri iniziavano la stagione in maniera straordinaria.

Infatti, il Napoli scese in campo contro la Juventus e stradominò la compagine bianconera per 5-1, dimostrando una netta superiorità in campo contro la squadra rivale di sempre. Quella vittoria fu importante in quanto garantì la prima Supercoppa della storia del club partenopeo.

Questo il tweet della società partenopea