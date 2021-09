Jorginho, l’agente: “Amore reciproco con i napoletani. Si Cassano…”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del proprio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“So che Napoli ed i tifosi amano molto Jorge e la cosa è reciproca. Cassano dice che è stato un fenomeno? E’ stato un fuoriclasse, chi lo nega. Non vincere il Pallone d’Oro, per lui, sarà stata una frustrazione. Un po’ come CR7 ed il Mondiale. Tutti abbiamo delle frustazioni, quella di Cassano sarà stata non aver mai vinto un premio individuale internazionale. E’ stato un fuoriclasse, però, ripeto.

Jorge Pallone d’Oro? Se guardiamo i risultati sì, può vincerlo. Ha vinto la Champions, la Supercoppa, l’Europeo, il miglior calciatore della Champions League. E’ ovvio che ci sono giocatori fortissimi: Neymar, Messi e così via. Conterà il regolamento.

Amiamo Napoli, lo sapete bene. In un sistema di gioco come quello di Spalletti – allenatore molto capace – la presenza di Jorge potrebbe consentire al Napoli di vincere lo Scudetto. Abbiamo ancora due anni di contratto con il Chelsea, sino al 2023. Due anni nel calcio sono un’eternità, non posso dire ancora se poi tornerà a Napoli. Vediamo cosa accadrà”