Jorginho: “I napoletani trattano i giocatori come dei. Mio padre diceva che sembravo un fuggitivo”

Jorginho, centrocampista del Chelsea, in una lettera a “The Players Tribune”, ha parlato anche del sua arrivo a Napoli e della gente del posto. Di seguito le parole del giocatore sulla sua esperienza in azzurro: “Quando sono passato al Napoli nel gennaio del 2014, mi sono trasferito in una città completamente diversa. Conosciamo tutti come sono i napoletani no? Wow! Che passione! Trattano i giocatori come dei. Non potevo andare al supermercato. Non potevo andare al parco. Nessuna possibilità. Per nascondermi, dovevo mettermi un cappello per coprire gli occhi e una felpa con il cappuccio. Mio padre diceva che sembravo un fuggitivo!”.