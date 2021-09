Incocciati: ”Spalletti crede molto nelle potenzialità di Ounas”

A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite l’ex giocatore del Napoli Giuseppe Incocciati, che ha espresso il proprio parere su Adam Ounas. Ecco quanto detto

”Ounas è un talento cristallino, che può ancora emergere con il passare degli anni. Nei primi due anni a Napoli ha fatto fatica e ha trovato poco spazio, ma qualcosa di buono si era già visto. L’unica cosa su cui deve migliorare è la presenza in tutte le azioni nel corso della gara, ogni tanto gli capita di uscire mentalmente dalla partita. Spalletti crede molto in questo giocatore, motivo per cui ha deciso di tenerlo in rosa”.