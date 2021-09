Nelle ultime ore di mercato, ma più in generale negli ultimi 15 giorni, stava per nascere un asse di mercato tra il Milan e il Napoli: infatti, i rossoneri erano forti su Adam Ounas del Napoli.

Come rinforzo sulla trequarti, Maldini e Massara hanno pensato anche ad Ounas, prima di virare su Messias: il club rossonero aveva offerto un prestito con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni, ma ADL ha avanzato la richiesta di 20 milioni cash, troppo esosi per le casse rossonere.

Ma la questione non finisce qui: come riporta il Roma, infatti, il Milan avrebbe chiesto anche Mertens in prestito secco, ma anche quest’ipotesi è stata rifiutata dal Napoli, che non ha voluto privarsi del belga nonostante il Milan fosse disposto a pagargli lo stipendio.