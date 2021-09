Il Mattino – Spalletti può sorridere, nessun big è stato ceduto

L’edizione odierna di Il Mattino ha stilato un resoconto sul mercato del Napoli, conclusosi ieri sera. Il quotidiano ha elogiato il Napoli per non aver venduto nessuno dei suoi giocatori migliori, a differenza delle altre big del calcio italiano. Queste mancate cessioni posso far essere soddisfatto mister Spalletti, in quanto il tecnico toscano ha sempre dichiarato di voler la permanenza di molti azzurri, presenti nella rosa dell’anno scorso. Il tecnico inoltre può essere contento per la permanenza dei vari big come Insigne, Koulibaly, Zielinski e Meret.