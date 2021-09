Massimiliano Allegri potrebbe optare per un 3-5-2 per la gara contro il Napoli. Questo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico bianconero potrebbe rivoluzionare la formazione, vista la brusca partenza in campionato. Al Maradona potrebbe quindi schierare Locatelli come play, affiancato da Rabiot e Bernardeschi. Chiesa e De Sciglio faranno da esterni e in attacco la scelta potrebbe ricadere su Kulesevski e Morata.