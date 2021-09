Fedele: “Dal Napoli mi sarei aspettato di più nel mercato”

Gaetano Fedele, agente di Caputo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare del mercato del Napoli: “Napoli? Da loro mi sarei aspettato dei colpi più studiati e mirati, mi aspettavo un terzino sinistro. Di sicuro non hanno fatto il massimo, potevano fare qualcosa in più. Questo campionato però sa molto combattuto, non vedo una preferita, le squadre più forti hanno perso i top. Non ci sono tanti giocatori che ti rompono il match, molto dipenderà dall’organizzazione in campi. Napoli e Lazio sono possibili outsider. Ronaldo in Juventus-Empoli avrebbe potuto fare la differenza”.