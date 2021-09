Domani l’Italia sfiderà al Franchi di Firenze la Bulgaria. La prima uscita post vittoria dell’Europeo sarà valida per la quarta giornata del girone C per le qualificazioni ai Mondiali. Di seguito la probabile formazione, presenti due napoletani:



ITALIA: Donnarumma; Emerson; Bonucci; Acerbi; Di Lorenzo; Barella; Jorginho; Verratti; Chiesa; Immobile; Insigne.