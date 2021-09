Criscitiello: “I napoletani devono sapere che Insigne per il Napoli può e vuole fare tutto, ma De Laurentiis non l’ha messo nelle condizioni”

Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato in diretta su Sportitalia del rinnovo di Lorenzo Insigne e del rapporto complicato con il presidente De Laurentiis. Le sue parole:

“Il rinnovo di Insigne è un vero problema per il Napoli di De Laurentiis, perderlo sarebbe pura follia. Penso sia peggio del Milan con la perdita di Donnarumma. Insigne è il capitano e simbolo di Napoli, un napoletano doc oltre che un giocatore fortissimo. Ha qualità, quantità e ti risolve tanti problemi. Secondo me il rinnovo è un passo dovuto”.

Il giornalista continua: “Insigne ha dato tutto al Napoli, ma non ha avuto niente in cambio da De Laurentiis, neanche il rispetto. De Laurentiis può dire semplicemente: ‘Caro Lorenzo non rientri nei nostri piani e questi soldi non te li voglio dare’. La cosa più grave che il Napoli doveva evitare è il mancato rispetto del presidente nei confronti del giocatore. I napoletani devono sapere che Insigne per il Napoli può e vuole fare tutto, ma De Laurentiis non l’ha messo nelle condizioni. In alcuni casi De Laurentiis non lo saluta nemmeno. Che spiegazione c’è? Chi è nel torto? De Laurentiis o Insigne? Sicuramente il primo”.