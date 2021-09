Ceccarini: ”Ecco perchè non è stato acquistato il terzino sinistro”

Quello del terzino sinistro è stato il vero tormentone dell’estate del Napoli, ma alla fine questo si è concluso in un nulla di fatto. Ci ha pensato il giornalista Niccolò Ceccarini , ai microfoni di Radio Marte, a spiegare i motivi del mancato arrivo del terzino. Ecco quanto detto:

”Inizialmente sembrava che dovessero andare via in molti, ma alla fine sono rimasti tutti alla base. Tutti desideravano l’agognato terzino sinistro, ma è stato complicato acquistarlo per margini di manovra limitati, legati specialmente ai costi da sostenere per ingaggiarlo. Ma il valore aggiunto di questo Napoli è sicuramente Spalletti, che si sta dimostrando abile nella gestione del gruppo. Con lui il Napoli certamente è più competitivo”.