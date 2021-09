CdM – Manolas resta a Napoli, ma spunta un retroscena sulla trattativa con l’Olympiacos

Kostas Manolas era pronto a lasciare Napoli per tornare nella sua Grecia. Il desiderio del difensore era stato quasi esaudito perché l’Olympiacos era davvero disposta a tutto per prendere il calciatore. L’accordo con la società partenopea però non è stato raggiunto.

La porta del calciomercato è stata chiusa, e il Corriere del Mezzogiorno svela un retroscena su questa trattativa. Sembra infatti che proprio Luciano Spalletti abbia fatto da mediatore tra difensore e club per evitare la cessione del greco.

Questa per i tifosi può essere una prova di grande carattere del Mister che ha evitato che la squadra perdesse uno dei pilastri della difesa.