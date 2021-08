Sul proprio sito ufficiale, la SSC Bari ha confermato due cessioni in prestito alla SSC Napoli. Di seguito, il comunicato del club pugliese:

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con l’SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’03 Moussa Mane Balla e per la cessione in prestito con diritto di riscatto dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ’03 Giovanni Mercurio”.