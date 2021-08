Tuttosport – Petagna ha confessato all’agente di voler restare: ore decisive

Andrea Petagna è nell’occhio del ciclone di queste ultime ore di mercato. L’attaccante ex Spal sembrava destinato alla Sampdoria ma il goal in extremis col Genoa sembra aver cambiato le carte in tavola.

Come riportato da Tuttosport, anche l’Atalanta si era inserita per riportare Petagna a Bergamo; il ragazzo però in queste ultime ore ha sentito la vicinanza di Spalletti e compagni e pare abbia confessato all’agente di voler restare.

Le ultime ore di mercato saranno caldissime, ma l’ex Spal sembra essere sempre di più attaccante del Napoli.