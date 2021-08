Sky – Tutto fatto per il ritorno all’Atletico di Griezmann: le cifre

Antoine Griezmann tornerà all’Atletico Madrid.

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’attaccante francese ha voluto fortemente il ritorno nel team allenato da Simeone per rilanciare le proprie ambizioni personali. L’affare si basa su un prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni euro: tutto si è capitalizzato in maniera fulminea nella giornata di oggi.

Una vera e propria batosta per il Barcellona che perde il suo secondo gioiello d’attacco dopo Leo Messi; negli ultimi minuti i blaugrana starebbero provando il tutto per tutto per acquistare Luuk De Jong dal Siviglia.