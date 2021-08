Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, ha spiegato che il futuro di Andrea Petagna è ormai sempre più azzurro, principalmente per volontà del club:

“Da qui alle 20 può succedere qualsiasi cosa, ma la situazione di Stand-by sul fronte Petagna, destinato ad una permanenza al Napoli, sembra quasi definitiva, di fatto la Samp si è mossa per Defrel del Sassuolo. Nonostante le parole di Ferrero di ieri sera che era contento di poterlo avere in rosa, c’è da dire che le trattative si fanno in 3 e probabilmente il Napoli ha fatto delle riflessioni più approfondite. Non è un discorso completamente chiuso, ma al momento il Napoli è orientato a tenerlo”.