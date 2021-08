Sky, Marchetti: “Petagna non preme per andare via, decisivo l’ottimo rapporto con Spalletti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Petagna? Ho verificato a che punto fosse la situazione, completamente bloccata la trattativa che era molto avanti. Lui andrebbe a giocare ma a Napoli sta bene, il gol lo ha aiutato e ha sempre avuto un buon rapporto con i compagni e Spalletti. Non c’è pressione del giocatore ma la Sampdoria c’è ancora, anche se guarda altrove: Gabbiadini non sta bene, Torregrossa è l’unica alternativa, di qualcosa ha bisogno. In entrata per il Napoli niente da segnalare, generalmente per il Napoli l’ultimo giorno è sempre quello prima.

La Juventus penso abbia concluso qui il suo mercato, così come l’Inter e anche il Milan. La Lazio deve andare a prendere che vada a sostituire numericamente Correa. Si sta parlando con Zaccagni, non c’è l’accordo con il giocatore ma c’è con il Verona, che lo sostituirebbe con Caprari. Se non ce la facesse potrebbe anche andare sull’opzione Ribery. Il Cagliari cerca un attaccante, potrebbe essere Defrel, Salcedo si muove sicuramente dall’Inter e ci sono Cagliari e Genoa. La trattativa con lo Spezia non è andata bene, forse si muoverà solo Agudelo. Occhio agli svincolati che quest’anno saranno tanti”.