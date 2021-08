Il Milan sta chiudendo il colpo trequartista: dopo aver svolto le visite mediche, Messias (ormai ex Crotone) è a Casa Milan per le firme.

La notizia che vedeva Giuntoli proprio a Casa Milan per trattare la cessione di Ounas è una fake news, dal momento in cui il Milan è ora coperto in quel ruolo, come riporta Gianluca Di Marzio.