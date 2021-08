Schira: “Petagna resta a Napoli, decisiva la volontà di Spalletti”

Sembra essersi conclusa l’incredibile trattativa che avrebbe dovuto portare Andrea Petagna alla Sampdoria. L’attaccante ex Spal però resterà al Napoli in quanto non si è trovato l’accordo tra Ferrero e De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il ‘bulldozer’ resterà a Napoli. Ecco le parole prese dal suo profilo Twitter.



Lo davano fatto alla Sampdoria(lo voleva in prestito), ma Luciano Spalletti non ha mai dato il via libera alla sua partenza come raccontato domenica. E alla fine Andrea Petagna resta al Napoli anche perché a gennaio c’è la Coppa d’Africa e Osimhen sarà out un mese