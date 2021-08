Repubblica – Dati gli impegni europei Napoli Juventus si giocherà Sabato 11 Settembre

Dopo la sosta delle Nazionali potrebbe aprirsi un incredibile scenario per Napoli Juventus, scontro diretto già fondamentale per il campionato.

Come riportato da Repubblica, la Juventus giocherà in Svezia la sua prima partita di Champions League contro il Malmoe Martedì 14 Settembre, Questo porterebbe a far giocare Napoli Juventus Sabato 11. La Lega Calcio diramerà date ed orari della terza giornata domani, anche se questa sembra l’unica decisione possibile.

Da capire adesso il caos Nazionali; molti sudamericani della Juventus ed Ospina degli azzurri, torneranno al ridosso del match e molto probabilmente saranno costretti a saltarlo. E’ una situazione paradossale, si aspettano comunicazioni ufficiali.