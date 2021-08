Renica a KKN:” Mercato positivo. La Coppa d’Africa creerà parecchi problemi”

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato azzurro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mercato positivo: abbiamo tenuto tutti i big e abbiamo aggiunto qualche rinforzo adatto alle esigenze della squadra. Anguissa è un buon giocatore, è adatto a Spalletti e può rifarsi dopo le recenti esperienze negative. Stessa giudizio anche per Juan Jesus: la sua duttilità può permettergli maggiore minutaggio.”

Renica, però, ricorda che nei mesi di gennaio e febbraio ci sarà la Coppa d’Africa. Per lui: “può essere un grosso problema perdere tutti i giocatori impiegati, in particolar modo Osimhen e Koulibaly.”