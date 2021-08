Il Mattino – Futuro Petagna: destino del giocatore in bilico

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sulla situazione riguardo Andrea Petagna.

L’accordo tra il club partenopeo e la Sampdoria per il trasferimento del giocatore è già ben definito, ma dopo la prestazione al Luigi Ferraris e il gol decisivo per la vittoria azzurra, la situazione è cambiata.

Spalletti è il primo tra gli incerti. Sebbene avesse inizialmente dichiarato di voler tenere l’attaccante in squadra, con il suo categorico “tu resti qui” rivolto al calciatore, nel post partita ha fatto un passo indietro. Non a caso, ha tenuto a specificare che, probabilmente, Petagna dovrebbe cambiare aria per ottenere continuità.

Resta, dunque, in bilico il destino del giocatore in maglia azzurra. Il Napoli sarebbe pronto a cederlo, anche per alleggerire il monte ingaggio, ma la decisione non è ancora definitiva. Nel frattempo il mercato è agli sgoccioli e alle 20:00 di questa sera il quadro generale delle trattative sarà ben delimitato.