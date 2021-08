Gazzetta – Retroscena Anguissa: il motivo che l’ha portato al Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul neoacquisto Zambo Anguissa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, sebbene il centrocampista camerunese fosse tra gli obiettivi del club partenopeo, non era la prima scelta della società. Non a caso, il dirigente sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha deciso di chiudere la trattativa per averlo in squadra, nel momento in cui si è reso conto che gli altri centrocampisti della lista mercato erano irraggiungibili.

Ad accelerare i tempi dell’affare, è stato anche il sì di Anguissa, il quale non ha esitato un istante nella sua scelta.