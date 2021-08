Di Marzio: “Il Napoli non avrebbe ceduto Ounas in prestito”

Gianluca di Marzio si è espresso via Twitter su Adam Ounas pochi minuti fa.

Il giornalista di Sky ha ribadito che il Napoli avrebbe ceduto Ounas solo per un’offerta importante a titolo definitivo, l’algerino piace tantissimo al tecnico(che ne ha chiesto la permanenza). Un acquisto in più, dunque, per un Napoli che ha deciso di non toccare minimamente il reparto avanzato con nessuna cessione.