Borghi: “Il Napoli ha carattere, può arrivare in alto. Anguissa ottimo colpo.”

Stefano Borghi, noto giornalista di DAZN, ha detto la sua sul Napoli alla radio ufficiale del club durante il programma Radio Goal. Ecco le sue parole:

“La vittoria del Napoli è importante, non era una gara facile con un Genoa diverso dalla prima giornata. La vittoria è stata di carattere e personalità. Insigne è stato decisivo alla prima ma anche alla seconda, indubbiamente gli azzurri hanno tanta qualità e non aver venduto i big è un grosso rafforzamento. Anguissa è un ottimo colpo, mette chili, centimetri ed equilibrio. Inoltre non è un mediano statico: cerca il dribbling e tenta spesso il tiro. Per me il Napoli ha una rosa forte, può arrivare in alto.”