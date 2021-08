Alvino: “Il Napoli non avrebbe mai ceduto Petagna”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal, programma dell’emittente ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di un retroscena riguardo Andrea Petagna:

“Il Napoli è sempre stato fermo sulla decisione di mantenere Petagna. Gli impegni sono tanti e per due mesi Osimhen sarà assente. Il club non avrebbe venduto a prezzo di saldo un giocatore importante per la lotta alla qualificazione in Champions League. Probabilmente qualcuno è stato depistato dal procuratore di Petagna.”