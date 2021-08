Sportitalia – Petagna si allontana dalla Sampdoria, che punta tutto su Keita Balde

La questione Petagna ha tenuto banco per quasi tutta questa giornata di calciomercato. Sembrava cosa fatta il passaggio dell’attaccante azzurro in blucerchiato, ma ora l’affare pare quasi sfumato del tutto, a causa dei tentennamenti del Napoli, ma anche della volontà di Spalletti di trattenerlo in azzurro. Sull’azzurro vi era stato anche l’interesse dell’ Atalanta, ma il tutto si era concluso con un nulla di fatto. Quindi secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà Petagna dovrebbe rimanere a Napoli e la Sampdoria si starebbe cautelando con il ritorno di Keita Balde